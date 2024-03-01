Житель Тюменской области избил и укусил полицейского

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в 30 тыс. рублей заплатит житель Уватского района, избивший участкового, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 8 ноября 2023 года участковый уполномоченный полиции получил сообщение о пьяном мужчине, выражавшемся грубой нецензурной бранью на станции железнодорожного вокзала.

Уполномоченный прибыл на место и доставил нарушителя в отделение полиции. Там мужчина обругал сотрудника полиции, ударил его коленом и укусил за руку.

В суде мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, но с учетом содержания его под стражей наказание было смягчено до 35 тыс. рублей.