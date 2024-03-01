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Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй" развернется на 29 площадках в Тобольском районе

Общество, 17:34 13 марта 2024

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

29 праздничных площадок фестиваля "Тюменская весна. Всей семьёй" развернутся в сёлах Тобольского района, где 17 марта гостей будут щедро угощать блинами.

Как сообщает администрация муниципального образования, в поселениях хозяйки сразятся в кулинарном конкурсе на самый вкусный, самый ажурный блин. Также сельские семьи будут бороться за титул самой спортивной в эстафете "Будь первым!".

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# Тобольский район , фестиваль Тюменская весна

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