Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй" развернется на 29 площадках в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

29 праздничных площадок фестиваля "Тюменская весна. Всей семьёй" развернутся в сёлах Тобольского района, где 17 марта гостей будут щедро угощать блинами.

Как сообщает администрация муниципального образования, в поселениях хозяйки сразятся в кулинарном конкурсе на самый вкусный, самый ажурный блин. Также сельские семьи будут бороться за титул самой спортивной в эстафете "Будь первым!".