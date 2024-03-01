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Комплекс фотовидеофиксации начнет патрулировать трассу от Тобольска до Увата

Общество, 18:15 14 марта 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Комплекс фотовидеофиксации начнет патрулировать трассу от Тобольска до Увата с 15 марта. Он станет фиксировать нарушения на федеральной дороге от Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, сообщает ГУС Тюменской области.

Специалисты тобольского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области составили маршрут движения комплекса. В него включены участки федеральных и региональных трасс в границах Тобольского и Уватского районов, где фиксировались аварийные случаи.

Маршрут учитывает все особенности указанных дорог, в том числе участки с ограничением скорости и запретом обгона. Комплекс сможет в движении фиксировать случаи нарушения правил и передавать их в правоохранительные органы.

Напомним, решение о передаче мобильного комплекса фотовидеофиксации "Кордон.Про"М в Тобольск принято специалистами ГКУ ТО "УАД" совместно с УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Комплекс будет способствовать стабилизации дорожно-транспортной обстановки и повышению безопасности дорожного движения.

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# Тобольск , трасса

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