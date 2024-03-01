Тюменские производители экспортировали 117 тонн молочной продукции в Казахстан

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

117 тонн молочной продукции экспортировали в Казахстан производители Тюменской области в феврале 2024 года. Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проверили 29 партий этих продуктов, сообщает ведомство.

В ходе контроля было установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены согласно установленным правилам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ "ЦНМВЛ". Дано разрешение на отправку груза в место его назначения.