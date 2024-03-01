  • 17 марта 202417.03.2024воскресенье
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские производители экспортировали 117 тонн молочной продукции в Казахстан

Экономика, 18:12 17 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

117 тонн молочной продукции экспортировали в Казахстан производители Тюменской области в феврале 2024 года. Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проверили 29 партий этих продуктов, сообщает ведомство.

В ходе контроля было установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены согласно установленным правилам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ "ЦНМВЛ". Дано разрешение на отправку груза в место его назначения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россельхознадзор , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:12 17.03.2024Тюменские производители экспортировали 117 тонн молочной продукции в Казахстан
17:07 16.03.202450 бизнес-моделей разработали для развития предпринимательства в Тюменской области
17:37 15.03.2024Тюменские физики разработали методику оценки параметров обработки скважины
16:31 15.03.2024Тюменские строители возводят мост через реку Томь