Тюменцы голосуют за проект благоустройства территории в Солнечном проезде

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

За дизайн-проект благоустройства территории в районе Солнечного проезда голосуют тюменцы 17 марта. Именно это пространство из пяти выставленных в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" больше всего интересует посетителей площадки фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" по адресу: Тихий проезд, 1.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала волонтер проекта Анастасия Форанова.

"Мы находимся в школе № 94, люди голосуют в основном за Солнечный проезд. Но мы акцентируем внимание, что деньги выделены на все проекты, и они могут проголосовать за все. Тут нет разницы, где вы живете. Кто-то говорит, что у них есть маленькие дети, мы показываем проекты, где есть детские площадки", - рассказала она.

В Тюмени в 2025 году по итогам голосования, кроме территории на Солнечном проезде, благоустроят пространства в районах: ул. Ю. Семовских, пр. Геологоразведчиков, по ул. Карла Маркса и по ул. Мельничной. Узнать адрес ближайшей площадки, где можно отдать свой голос, предлагается по ссылке.

Вера Коршунова