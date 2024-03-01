Более 500 единиц спецтехники и рабочих ежедневно убирают снег с подтопляемых территорий Тюмени

Более 500 единиц спецтехники и рабочих задействуют для вывоза снега и откачки талых вод с подтопляемых территорий в Тюмени ежедневно. Осадки убирают также с дамб, общая протяженность которых в областном центре составляет 31 км.

О мерах безопасности, которые принимаются для подготовки к паводковому сезону корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы города Тюмени Петр Вагин.

"На каждый участок дамб готовится своя декларация безопасности. На сегодняшний день они все действующие, поэтому приняты все необходимые подготовительные меры. Каждая дамба, берегозащитное укрепление обследуется и содержится. То есть - грейдируется гребень дамбы, вывозится снег, косится растительность, чтобы дамба была максимально готова к этому периоду времени. Также для максимального снижения воды ежедневно вывозится снег с подтопляемых территорий", - уточнил заместитель главы.

Он подчеркнул, что начала зимы по 19 марта на снежные полигоны вывезли более трех млн куб. м. снега.

"В настоящее время по данным гидропоста уровень воды - минус 58 сантиметров. Это примерно на уровне прошлого года. В любом случае при непредвиденных ситуациях нами будут приняты дополнительные меры. Проведена комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Определены сборные эвакуационные пункты, а также пункты временного размещения горожан на более 10 тысяч человек. Они традиционно организуются на базе образовательных учреждений. В перспективе мы проведем командно-штабные учения с разворачиванием данных пунктов, организацией автобусного транзита", - пояснил Петр Вагин.

Также созданы все необходимые материальные запасы, проверено рабочее состояние насосного оборудования, есть запас медикаментов на экстренные случаи.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин