Проект "Чай с главой города" ребят из "Движения первых" поддержал мэр Тобольска

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Проект "Чай с главой города" ребят из "Движения первых" поддержал мэр Тобольска Максим Афанасьев, приняв участие в первом заседании организации.

В своем Telegram-канале он напомнил, что официально ребята начали свою работу с 1 июня 2023 года, но на самом деле развитие этого направления началось гораздо раньше.

"Первые, они первые во всем. Уже сейчас ребята под руководством Алисы Вагаповой открыли штаб местного отделения движения на базе "ЦРМПП". Успешно реализуют свои собственные разработанные проекты. На заседании ребята предложили идею - "Чай с главой города". У ребят есть система оценки эффективности, и кто по ней наберет за квартал больше баллов, тот примет участие в чаепитии. Если для ребят это мотивация, то я только "за", - отметил Максим Афанасьев.