В Тюмени для жен участников СВО проведут психологический тренинг

Штаб общественной поддержки Тюменской области (архив) Штаб общественной поддержки Тюменской области (архив)

Активисты тюменской "Молодой гвардии" организуют психологический тренинг для жен участников СВО "Мои сильные стороны". Занятия проведет опытный психолог и песочный терапевт Ольга Шестакова, сообщает пресс-лужба "Молодой гвардии".

"Она поможет участницам понять и развить свои сильные стороны. Программа тренинга предусматривает практические упражнения на выявление и использование личных ресурсов для построения позитивного самовосприятия и нахождения внутренней опоры в сложных жизненных ситуациях", - отмечено в сообщении.

Каждая женщина, по словам руководителя проекта для жен участников СВО "Наша Опора" Ангелины Лупушор, обладает уникальным набором сильных сторон, которые могут стать ключом к успешному преодолению жизненных испытаний.

"Мы часто работаем с семьями участников специальной военной операции и знаем, с каким множеством вызовов они сталкиваются. Проект "Наша Опора", в рамках которого проводятся тренинги для жен участников СВО, создан как раз для того, чтобы их поддержать", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Участие в тренинге бесплатное. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться, написав в любую из социальных сетей "Молодой гвардии" или позвонив по номеру +73452798743. Тренинг пройдет 22 марта в 18 часов в штабе общественной поддержки.