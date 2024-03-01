В Тюмени для жен участников СВО проведут психологический тренинг
Активисты тюменской "Молодой гвардии" организуют психологический тренинг для жен участников СВО "Мои сильные стороны". Занятия проведет опытный психолог и песочный терапевт Ольга Шестакова, сообщает пресс-лужба "Молодой гвардии".
"Она поможет участницам понять и развить свои сильные стороны. Программа тренинга предусматривает практические упражнения на выявление и использование личных ресурсов для построения позитивного самовосприятия и нахождения внутренней опоры в сложных жизненных ситуациях", - отмечено в сообщении.
Каждая женщина, по словам руководителя проекта для жен участников СВО "Наша Опора" Ангелины Лупушор, обладает уникальным набором сильных сторон, которые могут стать ключом к успешному преодолению жизненных испытаний.
"Мы часто работаем с семьями участников специальной военной операции и знаем, с каким множеством вызовов они сталкиваются. Проект "Наша Опора", в рамках которого проводятся тренинги для жен участников СВО, создан как раз для того, чтобы их поддержать", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.
Участие в тренинге бесплатное. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться, написав в любую из социальных сетей "Молодой гвардии" или позвонив по номеру +73452798743. Тренинг пройдет 22 марта в 18 часов в штабе общественной поддержки.