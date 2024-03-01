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В Тюмени для жен участников СВО проведут психологический тренинг

Общество, 17:45 21 марта 2024

Штаб общественной поддержки Тюменской области (архив)

Активисты тюменской "Молодой гвардии" организуют психологический тренинг для жен участников СВО "Мои сильные стороны". Занятия проведет опытный психолог и песочный терапевт Ольга Шестакова, сообщает пресс-лужба "Молодой гвардии".

"Она поможет участницам понять и развить свои сильные стороны. Программа тренинга предусматривает практические упражнения на выявление и использование личных ресурсов для построения позитивного самовосприятия и нахождения внутренней опоры в сложных жизненных ситуациях", - отмечено в сообщении.

Каждая женщина, по словам руководителя проекта для жен участников СВО "Наша Опора" Ангелины Лупушор, обладает уникальным набором сильных сторон, которые могут стать ключом к успешному преодолению жизненных испытаний.

"Мы часто работаем с семьями участников специальной военной операции и знаем, с каким множеством вызовов они сталкиваются. Проект "Наша Опора", в рамках которого проводятся тренинги для жен участников СВО, создан как раз для того, чтобы их поддержать", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Участие в тренинге бесплатное. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться, написав в любую из социальных сетей "Молодой гвардии" или позвонив по номеру +73452798743. Тренинг пройдет 22 марта в 18 часов в штабе общественной поддержки.

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# Молодая гвардия , СВО

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