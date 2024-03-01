  • 21 марта 202421.03.2024четверг
  • USD92,6861
    EUR100,6139
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Новый сельский ФАП открыли в Вагайском районе

Общество, 17:12 21 марта 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Митькинское Вагайского района 21 марта. Медпомощь здесь смогут получать 123 жителя села, из которых 38 — дети, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Пациентов будет принимать специалист с большим опытом Юмабига Арипова. Вакцинация, обследования, доврачебная помощь станут доступнее для жителей. "Теперь они охотнее будут посещать просторный ФАП. А вести своевременный контроль, посещая больных, гораздо удобнее благодаря новому расположению", - отметила специалист.

Добавим, новое учреждение построено рядом с митькинской средней школой взамен небольшого модульного ФАПа, установленного в 2007 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Вагайский район , модульный ФАП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 21.03.2024"Россети Тюмень" увеличили затраты на ремонтную кампанию в Тюменской области до 1,5 млрд рублей
18:07 21.03.2024Концепцию оформления города ко Дню Победы представили в Тюмени
17:56 21.03.202422 марта - события дня
17:45 21.03.2024В Тюмени для жен участников СВО проведут психологический тренинг