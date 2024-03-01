Новый сельский ФАП открыли в Вагайском районе

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Митькинское Вагайского района 21 марта. Медпомощь здесь смогут получать 123 жителя села, из которых 38 — дети, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Пациентов будет принимать специалист с большим опытом Юмабига Арипова. Вакцинация, обследования, доврачебная помощь станут доступнее для жителей. "Теперь они охотнее будут посещать просторный ФАП. А вести своевременный контроль, посещая больных, гораздо удобнее благодаря новому расположению", - отметила специалист.

Добавим, новое учреждение построено рядом с митькинской средней школой взамен небольшого модульного ФАПа, установленного в 2007 году.