Семь человек сдадут ЕГЭ досрочно в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь человек сдадут ЕГЭ в досрочный период в Тюменской области. Для участников единого госэкзамена в регионе и России открыли горячие линии.

В Тюменской области обратиться с вопросами можно в региональный департамент образования и науки по телефонам: (3452) 56-93-30, 56-93-49. А также в Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО): (3452) 39-02-05, 39-06-27, 39-02-30.

Телефон "горячей" линии Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ: (495) 984-89-19.

Сообщить о незаконных предложениях купить КИМы, сайтах и группах на эту тему, мошеннических действиях можно на номер (495) 104-68-38.

"Вслух.ру" напомнил, что для получения аттестата выпускникам нужно сдать на положительную оценку русский язык и математику. В досрочный период эти экзамены пройдут 26 и 29 марта.