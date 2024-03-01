В Тюменской области привлекут более 1100 человек и 785 единиц техники для борьбы с пожарами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригады по ликвидации возгораний и созданию минерализованных полос в местах примыкания сельхозугодий к населенным пунктам и участкам лесного фонда созданы в Тюменской области. В них вошли 1 тыс. 111 человек и 785 единиц техники, сообщает региональный департамент АПК.

Соблюдение правил пожарной безопасности во время проведения полевых работ - одно из приоритетных направлений работы сельхозпроизводителей в весенний период. В муниципальных районах в 261 крупно-товарном хозяйстве, общая площадь которых составляет 500 га пашни, создано 288 звеньев по предотвращению возгораний на землях сельскохозяйственного назначения. В них подготовлено 785 единиц техники в том числе 68 бульдозеров, 304 транспортных средства для подвоза воды, 415 тракторов для опахивания полей. Звенья укомплектованы ранцевыми огнетушителями - 370 единиц.

По завершении полевых работ 2023 года было создано 2 тыс. 396,935 км минерализованных полос на площади 56 тыс. 898 га. Весной 2024 года на оставшейся площади 48 тыс. 331 га будут проведены работы по созданию минерализованных полос протяженностью еще 1 тыс. 402,851 км. Для этого будет задействовано 98 агрегатов. В настоящее время идет ознакомление хозяйств под подпись о запрете отжига травы и пожнивных остатков.