Готовность тюменской техники к посевным работам превысила 90 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 725 тракторов, 2 тыс. 718 сеялок, в том числе 1 тыс. 820 сеялок прямого посева, 1 тыс. 84 культиватора задействуют в весенне-полевых работах 2024 года в Тюменской области. Готовность техники составляет: 91 %, 90 %, 90 % соответственно, сообщает пресс-служба департамента АПК.

Нагрузка на одну сеялку в этом году составит чуть более 300 гектаров.

"Следить за состоянием техники специалисты продолжат и после старта работ. На подхвате — организации сервисного обслуживания, - отмечено в сообщении. - В случае необходимости для ремонта оперативно готовы выехать прямо на поле ремонтно-обслуживающие звенья и сервисные специалисты. Имеется подменный фонд самоходной техники (тракторы). На складах - наличие запасных частей и расходных материалов на сумму более одного миллиарда рублей".

Одновременно в регионе ведется и работа по подготовке техники уже к уборке урожая. Сегодня в хозяйствах области доля высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов составляет 70 %, доля высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов - 73 %. Нагрузка на один комбайн составит чуть более 510 гектаров. Также в наличии имеется подменный фонд самоходной техники - зерно-кормоуборочные комбайны. В регионе действует 335 зерносушилок, 266 из которых, более 79 %, газифицированы.