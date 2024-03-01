На выставке "Народный календарь весны" тюменцам расскажут о традиционных русских праздниках

| Фото: из сообщества "Археологический музей-заповедник" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Археологический музей-заповедник" во ВКонтакте

О традиционных русских праздниках рассказывают тюменцам и гостям города на выставке "Народный календарь весны", которая работает в Археологическом музее-заповеднике на 23-м км Ялуторовского тракта.

Экспозиция принимает гостей с 29 февраля. Специалист музея Эдуард Гаврищук рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что выставка будет работать только в весенний период - по 30 мая.

"На ней представлены куклы-обереги, иконы, которые олицетворяют тот или иной праздник. Многие праздники из языческих переводились в церковные. Мы до сих их празднуем. Та же Пасха была и до прихода христианства", — добавил Эдуард Гаврищук.

Выставка работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. Стоимость: взрослые — 100 рублей; дети, пенсионеры, студенты, многодетные семьи, маломобильные группы — бесплатно.

Если посетители захотят узнать поподробнее, то они могут заказать экскурсовода. Стоимость экскурсии — 200 рублей. Предварительная запись осуществляется по телефону: 76-67-67. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова