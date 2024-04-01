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Семейные ролики о традициях региона предлагают снять тюменским школьникам

Общество, 09:47 01 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Записать семейное видео о передаче из поколения в поколение традиционной культуры региона предлагают учащимся 1–11 классов из Тюменской области. Работы в рамках Всероссийской акции "Семейные традиции" принимают до 14 апреля на портале культурадляшкольников.рф.

Участники от 6 до 18 лет могу снять ролики в одной или нескольких номинациях: "Традиционное пение", "Традиционный танец", "Игра на традиционных музыкальных инструментах", "Традиционная кухня", "Традиционные ремесла".

Жюри отберет 50 наиболее интересных работ, которые опубликуют на упомянутом портале, сообщает Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева.

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# видео , конкурсы , семьи , традиции

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