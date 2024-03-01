Самые высокооплачиваемые вакансии в Тюменской области: военнослужащие, водители вездеходов, машинисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 21,5 тыс. вакансий для соискателей открыты в Тюменской области. Издание "Вслух.ру" уточнило, кому предлагают заработки выше 100 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты предусмотрены для военнослужащих — от 204 тыс. до 226 тыс. рублей в месяц, есть 140 вакансий. Стрелкам готовы платить до 108 тыс. 600 рублей в месяц, в службе занятости заявлено 215 вакансий.

Требуются 35 водителей вездеходов (зарплата - до 116 тыс. 667 рублей). Кроме того, требуются три машиниста катка самоходного с гладкими вальцами (до 125 тыс. рублей), три машиниста подъемника (до 106 тыс. 315 рублей), один машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (до 149 тыс. 293 рублей).

Высоко оценивается и работа операторов: обезвоживающей и обессоливающей установки (заработок до 154 тыс. 105 рублей), по исследованию скважин (120 тыс. рублей), по добыче нефти и газа (до 157 тыс. 609 рублей). А также помощника бурильщика капремонта скважин (до 118 тыс. 953 рублей). Представлено по одной вакансии для данных специалистов.

Зарплата в 175 тыс. рублей предусмотрена для одного специалиста по охране окружающей среды.

В помощь соискателям - сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05.