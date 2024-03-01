  • 31 марта 202431.03.2024воскресенье
  • USD92,3660
    EUR99,5299
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Самые высокооплачиваемые вакансии в Тюменской области: военнослужащие, водители вездеходов, машинисты

Общество, 08:52 31 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 21,5 тыс. вакансий для соискателей открыты в Тюменской области. Издание "Вслух.ру" уточнило, кому предлагают заработки выше 100 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты предусмотрены для военнослужащих — от 204 тыс. до 226 тыс. рублей в месяц, есть 140 вакансий. Стрелкам готовы платить до 108 тыс. 600 рублей в месяц, в службе занятости заявлено 215 вакансий.

Требуются 35 водителей вездеходов (зарплата - до 116 тыс. 667 рублей). Кроме того, требуются три машиниста катка самоходного с гладкими вальцами (до 125 тыс. рублей), три машиниста подъемника (до 106 тыс. 315 рублей), один машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (до 149 тыс. 293 рублей).

Высоко оценивается и работа операторов: обезвоживающей и обессоливающей установки (заработок до 154 тыс. 105 рублей), по исследованию скважин (120 тыс. рублей), по добыче нефти и газа (до 157 тыс. 609 рублей). А также помощника бурильщика капремонта скважин (до 118 тыс. 953 рублей). Представлено по одной вакансии для данных специалистов.

Зарплата в 175 тыс. рублей предусмотрена для одного специалиста по охране окружающей среды.

В помощь соискателям - сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансии , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:52 31.03.2024Самые высокооплачиваемые вакансии в Тюменской области: военнослужащие, водители вездеходов, машинисты
17:56 30.03.202431 марта - события дня
17:39 30.03.202453 человека пострадали в ДТП на пешеходных переходах в Тюменской области
17:15 30.03.2024Ямальских школьников познакомили с Тобольском и Тюменью