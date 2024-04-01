Жителям Тюменской области юридическую помощь бесплатно оказывают адвокаты Адвокатской палаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Квалифицированную юридическую помощь на территории Тюменской области гражданам бесплатно оказывают адвокаты Адвокатской палаты Тюменской области в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

Палата была создана в декабре 2002 года после принятия Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ", и насчитывает сегодня 842 адвоката.

Президентом Адвокатской палаты Тюменской области избран Виктор Петрович Степин.

Адвокаты Адвокатской палаты Тюменской области, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.

При этом адвокаты представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Для получения бесплатной юридической помощи, необходимо предоставить документы, установленные постановлением правительства Тюменской области от 16 января 2012 года "О компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих в Тюменской области".

Гражданин представляет адвокату нотариально заверенные копии соответствующих документов либо вместе с незаверенными копиями предъявляет подлинные документы для сверки. В этом случае адвокат самостоятельно заверяет верность копии.

В случае отсутствия у гражданина регистрации по месту жительства факт постоянного проживания в Тюменской области подтверждается соответствующим решением суда.

Отмечаем, что федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти Тюменской области и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.







