Процент заражения семян зерновых культур в регионе снизился в 1,4 раза

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

32,4 % составил средневзвешенный процент заражения семян зерновых культур в Тюменской области в 2024 году, что ниже уровня прошлого года в 1,4 раза. На начало апреля по региону проанализировали уже более 57 тыс. тонн семян, в том числе: яровой пшеницы - 14 тыс. 62 т, ячменя - 6 тыс. 899 т. овса, 7 тыс. 631 т. гороха, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.

Специалисты отмечают хорошее состояние семян. Зараженность фузариозом и гельминтоспориозом, которые являются причиной возникновения корневых гнилей на всходах, ниже уровня средних многолетних данных.

Повреждения на раннем этапе развития растений могут нанести значительный вред всходам, вплоть до их гибели. Зараженный посевной материал приводит к потерям урожая зерна на 30-50 %. Лабораторное определение количества и качества патогенов, которые могут распространяться вместе с посевным материалом, важны для выбора препарата для протравливания семян и позволяют выбрать оптимально допустимый по спектру действия на возбудителей.