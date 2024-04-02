  • 2 апреля 20242.04.2024вторник
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский дизайнер Ирина Смердова расскажет об опыте участия в Московской неделе моды

Общество, 19:08 02 апреля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Лекцию об опыте участия в Московской неделе моды проведет руководитель и арт-директор тюменского бренда "Твид&Ко", член Союза дизайнеров России Ирина Смердова в центре стратегического развития "Сибирь" в Тюмени 6 апреля. Начало — в 19 часов.

Ирина Смердова — автор коллекций повседневной верхней одежды для женщин и мужчин, где материалом являются классические шерстяные ткани. Для всех присутствующих пройдет небольшой модный показ.

Отметим, этой лекцией центр "Сибирь" совместно с Тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" запускает серию встреч с дизайнерами.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дизайнеры , лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:56 02.04.2024В игру "300 городов России" увлекли в Тюмени детских омбудсменов из разных регионов
19:56 02.04.2024Тюменский сквер признали лучшим в проекте "Пять шагов для городов"
19:41 02.04.2024Тюменский короткометражный фильм покажут на московском фестивале ужасов и мистики "ЗЛОfest"
19:35 02.04.2024До одного миллиона рублей могут получить жители региона в конкурсе "Росмолодёжь. Гранты 1 сезон"