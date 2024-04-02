Тюменский дизайнер Ирина Смердова расскажет об опыте участия в Московской неделе моды

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Лекцию об опыте участия в Московской неделе моды проведет руководитель и арт-директор тюменского бренда "Твид&Ко", член Союза дизайнеров России Ирина Смердова в центре стратегического развития "Сибирь" в Тюмени 6 апреля. Начало — в 19 часов.

Ирина Смердова — автор коллекций повседневной верхней одежды для женщин и мужчин, где материалом являются классические шерстяные ткани. Для всех присутствующих пройдет небольшой модный показ.

Отметим, этой лекцией центр "Сибирь" совместно с Тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" запускает серию встреч с дизайнерами.

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