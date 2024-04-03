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Тюменцы стали заказывать товары с доставкой чаще

Экономика, 15:24 03 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 71 % увеличили число заказов через Авито Доставку жители Тюмени по итогам первого квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний чек покупки составил 3 тыс. 200 рублей.

Самые популярные категории товаров для покупки онлайн в Тюмени: “Одежда, обувь и аксессуары”, “Запчасти и аксессуары”, “Детская одежда и обувь” и “Коллекционирование”.

Онлайн-площадка запускает в Тюмени отдельный раздел "Авито Молл" с товарами в отличном состоянии. Совершить покупку у отобранных верифицированных продавцов с высокой репутацией можно будет онлайн с доставкой, также будет действовать опция возврата. Соответствующий раздел появится в мобильном приложении.

Для покупателей такой формат облегчает поиск новых товаров и вещей в отличном состоянии, а продавцам позволит привлечь дополнительный трафик на свои объявления.

"Мы начали первые тесты этого сервиса год назад, тогда в закрытом режиме раздел стал на несколько недель доступен одному миллиону пользователей. В течение года мы совершенствовали механики и работали над ассортиментом Молла — к открытию в нем доступно почти четыре миллиона объявлений от 30 тысяч продавцов", — отметила директор по продуктам Авито Товаров Ирина Грачева.

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# Авито

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