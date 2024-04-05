В Тюмени после вмешательства прокурора в многоквартирном доме сменилась УК

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На 50 тыс. рублей оштрафован в Тюмени руководитель управляющей организации. Прокуратура Центрального округа провела проверку после коллективного обращения жителей многоквартирного дома о ненадлежащем содержании здания.

Проверка выявила нарушения: неудовлетворительное состояние теплообменников и соединений трубопроводов в подвале, отсутствие уборки мест общего пользования, повреждение остекления и т.д.

Кроме того, выяснилось, что управляющая организация прекратила обслуживание дома ещё в декабре 2023 года, в преддверии окончания срока, установленного договором.

Постановлением прокурора директора УК привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

А с февраля 2024 года обслуживанием дома занимается новая управляющая организация, которую прокуратура проинформировала о ранее выявленных нарушениях, их большая часть уже устранена.