Тобольский врач-рефлексотерапевт помогает детям с нарушениями речи

| Фото: vk.com/nadezhda_tobolsk | Фото: vk.com/nadezhda_tobolsk

Врач-рефлексотерапевт из Тобольска Михаил Иванов занимается рефлексотерапией 29 лет. Последние 10 лет работает в филиале Детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда".

За последние три года он провёл 16 тыс. 585 процедур детям, страдающим психоневрологической патологией. 80 % всей патологий связаны с нарушениями речи. Успех лечения при нарушениях речи у детей достигается в 92 % случаев. От 10 до 20 % всех пролеченных детей составляют дети, страдающие ДЦП и другими паралитическими синдромами.

Успешность лечения этой патологии составляет 68 %.

Иванов владеет различными методами рефлексотерапии: иглы, магниты, акупрессура, "пальцы", металло-, зёрно-, термо- и звуковое воздействие, МХЧ, точечный и баночный массаж, фармакоакупунктура, в том числе и безболезненной электропунктурой, что позволяет проводить лечение самым маленьким пациентам, сообщает пресс-служба детского центра "Надежда".