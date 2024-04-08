В ИЖС для молодых семей Тобольска построят дорогу к октябрю 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорогу к 32 участкам молодых семей построят в мкрн. Иртышском Тобольска к октябрю 2024 г. Также здесь проложат сети водоснабжения и установят уличное освещение, об этом сообщает администрация муниципалитета.

"Строительство будет осуществляться в щебеночном исполнении. Так владельцы земельных участков смогут начать стройку. Им будет комфортно подвозить материалы и добираться до участков", - отметил заместитель главы Тобольска Юрий Вавакин.

Строители приступят и к возведению почти 2,5 км водопровода. Они проложат сети, установят гидранты, а колодцы планируется оснастить отключающими задвижками. Еще 3 км составит протяжённость линии освещения, включая 103 фонаря.