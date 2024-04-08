Жители Тюменской области пройдут опрос о получении медпомощи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Народный фронт в Тюменской области проводит опрос пациентов по вопросам регионального здравоохранения. В ходе анкетирования респонденты смогут ответить на вопросы о возможности записи к врачу, очередях в поликлиниках, доступности врачей-терапевтов и узких специалистов, рассказать о проблемах лекарственного обеспечения.

Респонденты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут рассказать о своем опыте прохождения углубленной диспансеризации и последующей реабилитации в случае, если она требовалась после перенесенного заболевания. Ответы, по оценке экспертов, помогут сформировать реальную картину о происходящем в медицине Тюменской области.

Жители Тюменской области могут пройти опрос по ссылке.

Народный фронт проводит регулярное анкетирование граждан по вопросам оказания медицинской помощи с конца 2018 года. Всего с декабря 2018 года по 2023 год методом онлайн-анкетирования было проведено 24 мониторинга. Целевыми группами для указанных мониторингов, как правило, выступали 2 категории респондентов: пациенты и медицинские работники.