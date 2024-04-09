Инвестиционный потенциал Тюменской области представили в Санкт-Петербурге

| Фото: из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

Инвестиционный потенциал Тюменской области представили в Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга 9 апреля. Интерес вызвали не только базовые направления экономики региона, но и исторически-культурная составляющая.

"На встрече особый интерес санкт-петербуржцы проявили к Тобольску. Мы рассказали о мастер-плане его развития и в ближайшее время организуем бизнес-миссию с целью возможного инвестирования в восстановление архитектурных памятников. И это было бы символично, ведь в своё время именно эти два города были столицами России и Сибири. Кроме того, интерес вызвали наши термальные источники", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с северной столицей регион сотрудничает не первый раз. Привлекают внимание инвесторов промышленность и недропользование, нефтесервисное оборудование и услуги, аграрный и лесопромышленный комплексы, нефтехимия, креативные индустрии и малый бизнес.

"Всё это точки роста, которые позволяют Тюменской области быть одним из самых инвестиционно привлекательных регионов страны", - подчеркнул замгубернатора.

Отметим, тюменская делегация в составе экспертов инвестиционного блока правительства Тюменской области и Торгово-промышленной палаты работает в Санкт-Петербурге с 8 по 10 апреля. Потенциал региона для инвестирования представят также бизнесменам Ленинградской области.