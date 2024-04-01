Территорию Александровского сада в Тобольске изучили археологи

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Особенности проживания горожан в кварталах Тобольска с XVII века исследуют археологи. Специалисты узнали, что находилось на территории Александровского сада в нижнем посаде города в разные времена.

В ходе раскопок на площади более 400 кв. метров ученые выявили несколько хронологических горизонтов. Верхний горизонт датируется двадцатыми годами XX века и вплоть до наших дней. Тогда сад функционировал в качестве культурно-массового объекта для отдыха горожан. Прослежены особенности садово-парковой планировки этого периода до 1960-х годов, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Нижний культурный горизонт датирован концом XVII — первой четвертью XIX веков. Здесь были найдены остатки изб, ограды, мостовые настилы. Отмечены закладные строительные обряды, такие как собачья голова под половицами, монеты под венцами и другие. Находки свидетельствуют о достатке жителей, проживавших в этом жилом квартале. Сейчас сотрудники Тобольской комплексной научной станции УрО РАН изучают в лаборатории найденные на этой территории предметы из дерева, бересты, ткани.

Также в предыдущем полевом сезоне археологи исследовали участок территории в нагорной части, в районе общеобразовательной школы № 13 на улице Ремезова. Выяснилось, что здесь находилась жилая усадьба. Найденные артефакты датируются XIX — началом XX веков. Ученые полагают, что северный квартал по улице Ремезова, границей которого служил вал 1688 года, был обитаем и, вероятно, населялся состоятельными горожанами.