Тюменский художник Станислав Симонов расскажет об исинской керамике в "Цехе"

| Фото: из архива Станислава Симонова | Фото: из архива Станислава Симонова

Встреча с художником-керамистом Станиславом Симоновым, на которой он расскажет об исинской керамике, состоится в музейно-ремесленном пространстве "Цех" в Тюмени 14 апреля. Начало — в 17 часов, сообщает музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

Исинская керамика – это художественные произведения, изготовленные вручную из глины, характерные для китайской народности хан. Известность во всем мире получили исинские заварочные чайники, которые используют при проведении чайных церемоний в китайской традиции.

На встрече гости узнают о технологии изготовления изделий и мифах, связанных с данной керамикой. Также мастер поговорит о проблемах исследования данной темы и предполагаемой терминологии, основанной на личном опыте.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.