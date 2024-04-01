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Выставку оригинального рисунка разных поколений художников открыли в Тюмени

Общество, 12:36 12 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Рисунки" открыли в выставочном зале тюменского регионального отделения Союза художников (ул. Холодильная, 124). На ней представлены работы авторов разных поколений. Это дает возможность увидеть развитие рисунка от 1970 до 2023 года, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" искусствовед, заместитель директора ДШИ им. Митинского Татьяна Сергейчук.

"В этой выставке представлена оригинальная графика. Здесь используются различные техники, начиная от графитного карандаша, заканчивая углем, сангиной, мелками, пастелью. Меня удивило наличие молодых людей, которые грамотно владеют техникой рисунка, создают серьезные вещи. Есть интересный момент – смешаны ученические работы и самостоятельные творческие. Это важный момент", - считает она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зрители во время знакомства с работами смогут развеять сомнения по поводу рисунка – это начальный этап работы или все-таки самостоятельный вид искусства. Эксперты отмечают, что начало рисунку как отдельному направлению искусства положил Альбрехт Дюрер в 1503 году.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Студентка факультета дизайна ТГИК Анастасия Бублик стала участницей выставки с ученической работой "Натюрморт со складками". Девушка считает, что у нее есть возможность показать свое виденье академического рисунка: "Это не совсем построение, я больше люблю работать пятнами. Моя задача показать, что рисунок рождается не из построения, а из пятна тоже".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Предложение организовать выставку рисунков поступило организаторам от Юрия Юдина. Его серия "Маски" 1989 года вошла в экспозицию.

По словам заместителя председателя тюменского регионального отделения Союза художников Анны Малковой, на первый взгляд выставка узкопрофессиональная, для искусствоведов она дает пищу для размышлений: когда рисунок стал самостоятельным произведением.

"На нашей выставке есть исторические вещи и современные работы. Нам не важен аспект временной, работы, написанные 40 лет назад, смотрятся, как будто сделаны сегодня. Здесь важно – искусство это или нет, такой параметр. Воспитывая свой вкус, насмотренность, зрители научаются отличать – истинное от близкого к тому", - уверена Анна Малкова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Работы Юрия Юдина, Ивана Станкова, Бориса Паромова, Александра Павлова, Александра Новика, Алены Головырских, Анастасии Лалетиной, других тюменских художников посетители выставочного зала смогут оценить до 25 мая.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# выставка , рисунки , Союз художников Тюменской области , художники

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