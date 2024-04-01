Тюменцы в День космонавтики создали собственные планеты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственные планеты изобрели из подручных материалов участники мастер-класса "Планета - светильник" на площадке МТЦ "Космос" в День космонавтики, 12 апреля. Каждый смог пофантазировать на наличие у нее кратеров, спутников.

"За основу взяли ненужные елочные шарики, сверху облепили их специальной массой. С помощью моделирующих предметов создали рельеф. Затем покрасили и добавили элементы – отсылки. При этом их выделили специальной светящейся краской, таким образом, планета будет видна в темноте", - рассказала организатор мастер-класса, руководитель творческой экомастерской "У меня лапки" Мария Борисова.

Семилетняя Арина Жаркова изобрела живую планету, которая может передвигаться. Прообразом стал Единорожек из мультфильма "Смешарики".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для меня космос – это мир, который наполнен разными планетами. И там тихо, если крикнешь, тебя никто не услышит. Из всех планет мне больше нравится Венера, у нее очень красиво видны острова и она этим выделяется", - отметила ученица первого класса гимназии №1 Арина Жаркова.

Планета любви и счастья – такое имя дала своей планете Алла Коротаева. Концепцией ее поделки стало выражение: через тернии к звездам.

"На моей планете есть гнезда любви, счастья, а где-то кратеры – это когда переполняешься любовью, происходит извержение. Я люблю космос, Вселенную. И каждый человек для меня – Вселенная. И мы нужны для того, чтобы излучать радость", - уверена Алла.

В День космонавтики команда МТЦ "Космос" в рамках фестиваля "108 минут до Космоса" организовала мастер-класс по созданию планет-ночников и читку пьесы "Мы уже здесь" Павла Пряжко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Фестивалем мы хотим доказать каждому участнику, что он способен изменить мир так, как это сделал когда-то Юрий Гагарин. В сумме два события Дня космонавтики дают 108 минут – столько, сколько длился полет первого в мире космонавта", - отметила руководитель медиа-отдела МТЦ "Космос" Лена Бурматова.

Читку пьесы современного драматурга Павла Пряжко устроили четыре сотрудника "Космоса". По сюжету – люди колонизировали Марс, заселились и живут там на первый взгляд обычной жизнью.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для нас Космос – что-то недостижимое. Нам стало интересно примерить на себя роль людей, которые долгое время живут на Марсе. Во время читки мы поняли: люди остаются сами собой, их волнуют те же проблемы", - пояснила режиссер МТЦ "Космос" Ирина Вадачкория.

К читке добавили антуража, со временем команда окончательно разберется с героями пьесы, их характерами и поставит полноценный спектакль.

Анжела Лебедева