Тюменцы в День космонавтики создали собственные планеты
Собственные планеты изобрели из подручных материалов участники мастер-класса "Планета - светильник" на площадке МТЦ "Космос" в День космонавтики, 12 апреля. Каждый смог пофантазировать на наличие у нее кратеров, спутников.
"За основу взяли ненужные елочные шарики, сверху облепили их специальной массой. С помощью моделирующих предметов создали рельеф. Затем покрасили и добавили элементы – отсылки. При этом их выделили специальной светящейся краской, таким образом, планета будет видна в темноте", - рассказала организатор мастер-класса, руководитель творческой экомастерской "У меня лапки" Мария Борисова.
Семилетняя Арина Жаркова изобрела живую планету, которая может передвигаться. Прообразом стал Единорожек из мультфильма "Смешарики".
"Для меня космос – это мир, который наполнен разными планетами. И там тихо, если крикнешь, тебя никто не услышит. Из всех планет мне больше нравится Венера, у нее очень красиво видны острова и она этим выделяется", - отметила ученица первого класса гимназии №1 Арина Жаркова.
Планета любви и счастья – такое имя дала своей планете Алла Коротаева. Концепцией ее поделки стало выражение: через тернии к звездам.
"На моей планете есть гнезда любви, счастья, а где-то кратеры – это когда переполняешься любовью, происходит извержение. Я люблю космос, Вселенную. И каждый человек для меня – Вселенная. И мы нужны для того, чтобы излучать радость", - уверена Алла.
В День космонавтики команда МТЦ "Космос" в рамках фестиваля "108 минут до Космоса" организовала мастер-класс по созданию планет-ночников и читку пьесы "Мы уже здесь" Павла Пряжко.
"Фестивалем мы хотим доказать каждому участнику, что он способен изменить мир так, как это сделал когда-то Юрий Гагарин. В сумме два события Дня космонавтики дают 108 минут – столько, сколько длился полет первого в мире космонавта", - отметила руководитель медиа-отдела МТЦ "Космос" Лена Бурматова.
Читку пьесы современного драматурга Павла Пряжко устроили четыре сотрудника "Космоса". По сюжету – люди колонизировали Марс, заселились и живут там на первый взгляд обычной жизнью.
"Для нас Космос – что-то недостижимое. Нам стало интересно примерить на себя роль людей, которые долгое время живут на Марсе. Во время читки мы поняли: люди остаются сами собой, их волнуют те же проблемы", - пояснила режиссер МТЦ "Космос" Ирина Вадачкория.
К читке добавили антуража, со временем команда окончательно разберется с героями пьесы, их характерами и поставит полноценный спектакль.
Анжела Лебедева