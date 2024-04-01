Вероника Шакурова: главное, договориться с куклой

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Главное договориться с куклами, раскрыла секрет их создания художник-декоратор Тюменского театра кукол Вероника Шакурова. Приступая к работе, мастер всегда в хорошем настроении, важно и вдохновение.

"Должно появиться желание. Вот накатило – тогда и работаю. Я и материалы по настроению выбираю. Могу возиться с плюшем неделю подряд, а могу бросить и взяться за фарфор или делать платьишки своим "текстилькам", которые сшились еще пару месяцев назад", - уточнила художник.

Кукла-актер – предназначена для работы на сцене, и неважно, масштабный это спектакль или камерный, большая кукла или маленькая. Вероника Шакурова создала мишку Балу из "Маугли": это кукла ростом с человека, которая управляется двумя-тремя актерами. Работала она и над маленькими перчаточными куклами, которые надеваются одним актером на руку.

"Есть тростевые, планшетные, теневые, марионетки, но это все – театральные куклы, и их предназначение в первую очередь – работа для зрителя. Персонажи рассчитаны на разыгрывание сюжета, сценки какой-то истории, события, действия. Театральные куклы – это в основном фанера, проволока, арматура из стекловолокна, поролон, пеноплекс, изолон. Все вот такое строительное. И, конечно, старое доброе папье-маше", - пояснила творец.

В работе она использует и другие материалы. Это может быть даже пластиковая труба или ткани, меха, пряжа, шпагат. Также разнообразная и техника изготовления кукол. Но главным остается вдохновение мастера, которое передается с характерами его произведений и актерам, пишет "Тюменская область сегодня".