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Тюменцы исполнят известные песни о Родине на патриотическом квартирнике

Общество, 14:48 15 апреля 2024

"Молодая гвардия" Тюменской области | Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области

Ежегодный патриотический квартирник пройдет в сквере Тюменского государственного института культуры 16 апреля. Это регулярная акция кампании "Мы Помним", которую проводит "Молодая гвардия". В этот раз соорганизатором мероприятия стал ТГИК.

Мероприятие соберет на одной сцене талантливых тюменских исполнителей и танцоров. Участники и гости смогут насладиться живым исполнением известных песен о Родине, героических подвигах и неиссякаемой любви к своей стране. Особенностью вечера станет возможность для каждого желающего выступить на сцене. Кроме того, атмосферу дополнит чтение стихов под звуки саксофона.

"В наше непростое время важно бережно сохранять историю и призывать чувство патриотизма у подрастающего поколения, для этого мы и проводим такие мероприятия", — сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

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Присоединиться к событию может любой желающий. Начало в 18 часов, сообщает пресс-служба "Молодой гвардии".

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# квартирник , Молодая гвардия , песни

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