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В тюменские салоны МТС можно входить с собаками и кошками 

Общество, 18:40 15 апреля 2024

МТС

В магазины МТС можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Компания МТС сообщает о внедрении pet-friendly концепции ( дружелюбного к домашним животным подхода в обслуживании) в своих розничных магазинах.

"Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в 10 магазинах Тюмени и Тюменской области - Тобольске, Ишиме, Голышманово. Новая концепция внедрена в 1,5 тыс. магазинах и практически во всех регионах присутствия компании. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери", - отмечено в сообщении центра по связям с общественностью филиала ПАО "МТС" в Свердловской области.

С внедрением pet-friendly концепции салоны МТС, по мнению директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, станут еще доступнее и комфортнее. "Открываем свои двери не только для горожан, но и домашних животных, чтобы можно было не оставлять своего питомца на улице, а вместе с ним зайти в салон и оперативно решить любую проблему, связанную, к примеру, с покупкой планшета, сменой тарифа или приобретением подарка в виде смартфона. В дальнейшем мы продолжим развивать данную концепцию в регионе", — сообщила она.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей.

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# домашние животные , МТС

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