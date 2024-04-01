Главным элементом оформления Тюмени ко Дню Победы станет красная гвоздика

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Интерактивные кубики, флаговые конструкции, фотозона из пайеток с полигональной звездой украсят Тюмень к 9 Мая. Главным элементом праздничного оформления станет красная гвоздика как символ памяти павших и благодарности живым.

Концепция праздничного оформления региональной столицы опубликована на сайте администрации города. Так, на опорах освещения развесят баннерные панно на ул. Республики, на мосту Никольский, в Комсомольском сквере и у привокзальной площади. На остановках разместят фото с информацией о битвах Великой Отечественной войны.

Набережную украсят пайеточной фотозоной и флаговой конструкцией "Костер", на площади Борцов Революции появится композиция "9 Мая", а селфи-рамка "Сквозь время" - у железнодорожного вокзала. Интерактивные кубики поставят напротив администрации. Их же установят на площади 400-летия Тюмени, где также традиционно сделают входную зеркальную группу "С днем Победы". Ордена с георгиевскими лентами и хрониками поставят возле технопарка и на Текутьевском бульваре.

Кроме этого, на площадях и в парках будет множество флаговых конструкций и кронштейнов. Дополнят образ баннеры, перетяжки и плакаты.