90 пожилых людей и инвалидов эвакуировали из Ишимского геронтологического центра

| Фото: Ишимский геронтологический центр | Фото: Ишимский геронтологический центр

Всех проживающих эвакуировали из Ишимского геронтологического центра. 90 пожилых людей и инвалидов в сопровождении персонала доставлены в дома-интернаты в других районах, медицинские организации либо к родственникам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помощь в переезде оказали администрация Ишима, Истошинский интернат Бердюжского района и ишимский центр "Согласие", которые предоставили транспорт. Эвакуация из учреждений соцобслуживания Ишима и Ишимского района началась заблаговременно. Сегодня завершится эвакуация из Таловского интерната.

Родственники могут уточнить информацию: по телефону 8-952-677-77-84; в личных сообщениях сообщества департамента соцразвития Тюменской области ВКонтакте; через чат в Telegram.