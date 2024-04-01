  • 17 апреля 202417.04.2024среда
  • USD94,0742
    EUR99,9341
  • В Тюмени 12..14 С 8 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

90 пожилых людей и инвалидов эвакуировали из Ишимского геронтологического центра

Общество, 11:51 17 апреля 2024

Ишимский геронтологический центр | Фото: Ишимский геронтологический центр

Всех проживающих эвакуировали из Ишимского геронтологического центра. 90 пожилых людей и инвалидов в сопровождении персонала доставлены в дома-интернаты в других районах, медицинские организации либо к родственникам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помощь в переезде оказали администрация Ишима, Истошинский интернат Бердюжского района и ишимский центр "Согласие", которые предоставили транспорт. Эвакуация из учреждений соцобслуживания Ишима и Ишимского района началась заблаговременно. Сегодня завершится эвакуация из Таловского интерната.

Родственники могут уточнить информацию: по телефону 8-952-677-77-84; в личных сообщениях сообщества департамента соцразвития Тюменской области ВКонтакте; через чат в Telegram.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок , эвакуация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:51 17.04.202490 пожилых людей и инвалидов эвакуировали из Ишимского геронтологического центра
11:40 17.04.2024В деревнях Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района идёт предупредительная эвакуация
11:07 17.04.2024Тематический парк "Кипрея" с термальными водами и отелем построят в Тюменской области
10:56 17.04.2024Более 1,7 тыс. жителей Тюменской области получили выплаты пенсионных накоплений с начала года