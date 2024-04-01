Специалисты из Тюмени заменят лифты в 10 домах Краснодона

| Фото: скриншот видео администрации города Краснодона и Краснодонского района | Фото: скриншот видео администрации города Краснодона и Краснодонского района

В 10 домах Краснодона заменят лифтовое оборудование специалисты из Тюменской области в 2024 году. Они уже приступили к обследованию. Далее разработают проектную документацию.

Как сообщает администрация города Краснодона и Краснодонского района, специалисты осмотрели лифтовые шахты, оценили состояние оборудования.

Модернизация лифтового хозяйства является частью специального инфраструктурного проекта, который реализуется в рамках соглашения с правительством Тюменской области, уточнили в подшефном муниципалитете.