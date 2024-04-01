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Специалисты из Тюмени заменят лифты в 10 домах Краснодона

Общество, 13:42 18 апреля 2024

скриншот видео администрации города Краснодона и Краснодонского района | Фото: скриншот видео администрации города Краснодона и Краснодонского района

В 10 домах Краснодона заменят лифтовое оборудование специалисты из Тюменской области в 2024 году. Они уже приступили к обследованию. Далее разработают проектную документацию.

Как сообщает администрация города Краснодона и Краснодонского района, специалисты осмотрели лифтовые шахты, оценили состояние оборудования.

Модернизация лифтового хозяйства является частью специального инфраструктурного проекта, который реализуется в рамках соглашения с правительством Тюменской области, уточнили в подшефном муниципалитете.

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# Краснодон , лифт , соглашение о сотрудничестве

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