  • 21 апреля 202421.04.2024воскресенье
  • USD93,4409
    EUR99,5797
  • В Тюмени 22..24 С 6 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

15 миллионов рублей перевела мошенникам жительница Тюмени

Происшествия, 14:57 21 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 млн рублей похитили у жительницы Тюмени мошенникипод предлогом получения прибыли на криптовалютой бирже. На протяжении месяца тюменка переводила средства на неизвестные счета, сообщает прокуратура Тюменской области.

Всего за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 110 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств составила 79 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенники , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:11 21.04.2024Тюменца с мефедроном задержали полицейские в столовой
14:57 21.04.202415 миллионов рублей перевела мошенникам жительница Тюмени
09:47 21.04.2024Мотоциклист разбился на улице Орджоникидзе в Тюмени
09:12 21.04.2024На участке автодороги Ишим – Маслянское ограничено движение