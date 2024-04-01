15 миллионов рублей перевела мошенникам жительница Тюмени
Происшествия, 14:57 21 апреля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
15 млн рублей похитили у жительницы Тюмени мошенникипод предлогом получения прибыли на криптовалютой бирже. На протяжении месяца тюменка переводила средства на неизвестные счета, сообщает прокуратура Тюменской области.
Всего за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 110 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств составила 79 млн рублей.