Студенческие билеты и зачетки переведут в электронный формат

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат пройдет в России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 22 апреля.

Пилотный проект пройдет на добровольной основе, он коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов.

Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода. Такую версию документов можно будет использовать для покупки льготных билетов: на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино, концертные залы.

Кроме того, обучающиеся смогут проходить по ним в учебные заведения. Электронные документы не отменят обычные – студенты смогут пользоваться любыми из них, сообщает кабмин.