Международный "Теремок" построили студенты из разных стран в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый Международный студенческий капустник "Добро пожаловать" прошел в "Конторе пароходства" в Тюмени 22 апреля. Его участниками стали 150 студентов ⁠из России, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, стран Африки и Востока. Ребята объединили сказки своих стран в одну общую "Теремок", в котором все живут дружно и помогают друг другу.

Студентов приветствовал председатель регионального отделения "Ассамблеи народов России" Евгений Воробьев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Важно, чтобы каждый из вас был творческим, ответственным, знал культуру своего народа, свой язык и культуру тех людей, которые живут рядом, той страны, в которой вы учитесь. Первый международный капустник поможет каждому участнику почерпнуть много полезного и стать ближе друг другу", - подчеркнул он.

Специалист комитета по делам национальностей Тюменской области Злата Калимуллина напомнила ребятам, что они занимаются важным и ответственным делом.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сохранение и развитие культуры народов России всегда в приоритете в реализации стратегии государственной национальной политики. Сегодня вы являетесь примером и доказываете то, что такую ответственную работу можно проводить легко, весело и в понятном и интересном вам формате. Продолжайте в том же духе", - напутствовала студентов Злата Калимуллина.

По словам директора института сервиса и отраслевого управления ТИУ Александра Воронина, в ТИУ учатся более 1,5 тыс. иностранных студентов, которые активно участвуют в проводимых вузом мероприятиях.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Уверен, что от сегодняшнего капустника мы получим не только знания, но и удовольствие", - выразил уверенность директор.

Гостям события показали театрализованное представление по мотивам русской народной сказки "Теремок". В тюменской версии этой сказки в теремок пригласили представителей разных национальностей. Студенты же из разных стран представили зрителям свои народные сказки: китайскую – "Желтый аист", сирийскую – "Как попугай получил свободу", таджикскую – "Дары падишаха и Бога" и африканскую – "Паучок Ананси".

Очень трогательно прозвучала песня в исполнении студента из Китая "Подмосковные вечера".

Театрализацию продолжила видеовикторина от русских студентов ТИУ. Ребята постарались наполнить ее национальным колоритом и сформировать представление о русских народных обычаях, обрядах, традициях и творчестве.

По словам студента ТИУ Мухаммеда Хасавеллы, который учится на программиста, международный капустник прошел отлично.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Было супер, я люблю шоу, настроение повысилось на сто процентов. Классно выступили все ребята! Мне нравится учиться в Тюмени, здесь очень добрые люди и много детей. Когда окончу учебу, останусь работать здесь", - поделился планами молодой человек.

Напомним, организаторами международного капустника выступили региональное отделение "Ассамблеи народов России" Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.

Инна Кондрашкина