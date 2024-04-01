Итальянец Мирко Патарини возглавит жюри чемпионата России по аккордеону и баяну в Тюмени

| Фото: championacc.ru | Фото: championacc.ru

Итальянский аккордеонист, президент Международной конфедерации аккордеонистов CIA Мирко Патарини возглавит жюри чемпионата России по аккордеону и баяну, который пройдет в Тюмени с 11 по 16 мая. Об этом директор областного департамента культуры Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

Организаторы уже принимают заявки, участие бесплатное. Призовой фонд – более 2 млн рублей.

"На крупнейших площадках города пройдут конкурсные прослушивания и концерты тюменских музыкантов, приглашенных артистов и коллективов, а также творческие встречи и мастер-классы для конкурсантов и учащихся музыкальных учебных заведений города. Специальными гостями в жюри станут народные артисты России, патриархи отечественной школы аккордеона и баяна, признанные во всем мире профессора, воспитавшие не одно поколение чемпионов, – Вячеслав Семенов из Москвы, Олег Шаров, Санкт-Петербург и Виктор Романько, Екатеринбург", - рассказала она.

Для молодых талантливых музыкантов чемпионат России – это шанс попасть в национальную сборную и защищать честь страны на Кубке мира в итальянском Кастельфидардо.

В чемпионате примут участие артисты и члены жюри из Китая, Турции, Сербии, Италии, Бразилии, Беларуси, Казахстана. Помимо денежных премий победители чемпионата получат призы и памятные награды.

Приём заявок открыт до 25 апреля по ссылке.