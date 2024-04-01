Выставка "Военный плакат" откроется в Тюмени

| Фото: victorymuseum.ru | Фото: victorymuseum.ru

Планшетную выставку московского Музея Победы "Военный плакат" представят в музее тюменского "Областного поискового центра имени Артура Ольховского" 30 апреля. Она продлится до 15 мая.

Выставка организована в рамках международного проекта "Территория Победы".

"В годы войны искусство объединяло народ единой целью в борьбе против врага. И плакаты стали самыми массовыми в искусстве военного времени. Они выступали не только как агитационные и мотивационные средства, но и как информационные, наглядно демонстрируя необходимые и правильные действия в условиях войны", – отметили в Музее Победы.

Посетители увидят более 30 работ из фондов Музея Победы, в том числе плакаты Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова, Виктора Корецкого, Татьяны Ереминой и других известных художников, фотографии военного времени, запечатлевшие будни фронта и тыла. Экспозиция также расскажет о биографиях живописцев и графиков, создававших агитационные плакаты. Выставка является художественной летописью Великой Отечественной войны, отразившей важнейшие события и факты в жизни нашего народа.

Возрастное ограничение: 6+