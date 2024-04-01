В двух городах Ямала пройдут съемки сериала "Полярный"

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За потрясающей натурой к нам на Ямал приехала съёмочная группа сериала "Полярный". В Салехарде и окрестностях развернётся действие одной из серий четвёртого сезона комедии, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В составе творческой группы любимые многими актёры Михаил Пореченков и Игорь Жижикин, режиссёр Радик Рахимов.

"Удивили гостей не только пейзажи, но и наши открытые гостеприимные северяне. С нетерпением ждём выхода на экраны", - сказал Артюхов.