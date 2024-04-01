В двух городах Ямала пройдут съемки сериала "Полярный"
Общество, 20:02 25 апреля 2024
t.me/artyukhov_da
За потрясающей натурой к нам на Ямал приехала съёмочная группа сериала "Полярный". В Салехарде и окрестностях развернётся действие одной из серий четвёртого сезона комедии, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В составе творческой группы любимые многими актёры Михаил Пореченков и Игорь Жижикин, режиссёр Радик Рахимов.
"Удивили гостей не только пейзажи, но и наши открытые гостеприимные северяне. С нетерпением ждём выхода на экраны", - сказал Артюхов.