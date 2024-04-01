  • 25 апреля 202425.04.2024четверг
  • USD92,5058
    EUR98,9118
  • В Тюмени 3..5 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В двух городах Ямала пройдут съемки сериала "Полярный"

Общество, 20:02 25 апреля 2024

t.me/artyukhov_da

За потрясающей натурой к нам на Ямал приехала съёмочная группа сериала "Полярный". В Салехарде и окрестностях развернётся действие одной из серий четвёртого сезона комедии, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В составе творческой группы любимые многими актёры Михаил Пореченков и Игорь Жижикин, режиссёр Радик Рахимов.

"Удивили гостей не только пейзажи, но и наши открытые гостеприимные северяне. С нетерпением ждём выхода на экраны", - сказал Артюхов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дмитрий Артюхов , кино , сериал , ЯНАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 25.04.2024В двух городах Ямала пройдут съемки сериала "Полярный"
19:43 25.04.2024В Тюменской области 107 семей получили матпомощь за подтопленные дома
19:21 25.04.2024В Тобольском районе река Иртыш поднялась за сутки на 25 см
19:07 25.04.2024На трассе Тюмень - Омск действуют ограничения по скорости