В Викуловском районе утонул рыбак

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

64-летний мужчина утонул во время рыбалки в Викуловском районе Тюменской области.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, в 16 часов поступил вызов о происшествии на водоеме в с. Бородино. Тревогу подняла супруга погибшего. Родственники мужчины отправились на его поиски - информацию передали также в экстренные службы. Тело мужчины обнаружили в воде.

На месте работали спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области убедительно просят соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах.