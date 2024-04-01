В Викуловском районе утонул рыбак
Происшествия, 17:23 26 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
64-летний мужчина утонул во время рыбалки в Викуловском районе Тюменской области.
Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, в 16 часов поступил вызов о происшествии на водоеме в с. Бородино. Тревогу подняла супруга погибшего. Родственники мужчины отправились на его поиски - информацию передали также в экстренные службы. Тело мужчины обнаружили в воде.
На месте работали спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области убедительно просят соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах.