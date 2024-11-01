Аутсорсинговый сервис для тюменских предприятий развивает СвЖД в Тобольске

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Комплексную услугу "Удаленный распределительный склад" на базе грузового терминала станции Тобольск развивает СвЖД для улучшения обслуживания предприятий строительного и нефтегазового комплекса Тюменской области.

Как отметили в пресс-службе компании, в ноябре заключен пятилетний договор с оптовым поставщиком материалов для жилищного строительства. Это уже пятый клиент, который будет использовать терминал для хранения и отгрузки различных видов продукции. В планах компании еженедельно завозить на площадку до пяти вагонов кирпича, цемента, сухих строительных смесей, железобетонных изделий. Благодаря этому местные застройщики смогут получать необходимые стройматериалы в нужном объеме и точно в срок.

Терминал на грузовом дворе станции Тобольск задействован как "удаленный склад" с 2022 года. Ведущая российская компания по транспортировке нефти складирует там трубную продукцию, предназначенную для обновления и ремонта магистральных трубопроводов. Один из грузовладельцев осуществляет на площадке накопление и хранение инертно-строительных грузов. Щебень предназначен, в том числе для строительства нового нефтехимического комплекса, а также реконструкции участков федеральной автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Сервис "Удаленный распределительный склад" позволяет предприятиям минимизировать затраты на аренду и обслуживание складских площадей, дистанционно организовывать поставки и реализацию продукции. В рамках комплексной услуги специалисты СвЖД оформляют необходимые документы, принимают товар на ответственное хранение, ведут его учет и по доверенности отпускают потребителям.