  • 27 ноября 202427.11.2024среда
  • USD105,0604
    EUR110,4943
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

Аутсорсинговый сервис для тюменских предприятий развивает СвЖД в Тобольске

Общество, 13:43 27 ноября 2024

СвЖД | Фото: СвЖД

Комплексную услугу "Удаленный распределительный склад" на базе грузового терминала станции Тобольск развивает СвЖД для улучшения обслуживания предприятий строительного и нефтегазового комплекса Тюменской области.

Как отметили в пресс-службе компании, в ноябре заключен пятилетний договор с оптовым поставщиком материалов для жилищного строительства. Это уже пятый клиент, который будет использовать терминал для хранения и отгрузки различных видов продукции. В планах компании еженедельно завозить на площадку до пяти вагонов кирпича, цемента, сухих строительных смесей, железобетонных изделий. Благодаря этому местные застройщики смогут получать необходимые стройматериалы в нужном объеме и точно в срок.

Терминал на грузовом дворе станции Тобольск задействован как "удаленный склад" с 2022 года. Ведущая российская компания по транспортировке нефти складирует там трубную продукцию, предназначенную для обновления и ремонта магистральных трубопроводов. Один из грузовладельцев осуществляет на площадке накопление и хранение инертно-строительных грузов. Щебень предназначен, в том числе для строительства нового нефтехимического комплекса, а также реконструкции участков федеральной автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Сервис "Удаленный распределительный склад" позволяет предприятиям минимизировать затраты на аренду и обслуживание складских площадей, дистанционно организовывать поставки и реализацию продукции. В рамках комплексной услуги специалисты СвЖД оформляют необходимые документы, принимают товар на ответственное хранение, ведут его учет и по доверенности отпускают потребителям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СвЖД , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:56 27.11.2024Живую ель на пешеходной улице Тюмени украсят игрушками местных мастеров
15:34 27.11.2024Совет по улучшению качества жизни позволит сделать жизнь в Тюменской области еще более комфортной
15:23 27.11.2024В селе Аромашево открыли памятник воинам из состава группы Советских войск в Германии
15:00 27.11.2024В Тюменской области, Югре и на Ямале, заплатив за газ в личном кабинете, можно выиграть призы