После гибели двух человек при пожаре в Тюмени начали проверку

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

После гибели двух человек в результате пожара в Тюмени начали доследственную проверку, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Напомним, трагедия произошла вечером 26 апреля. Тела двух мужчин 1976 и 1970 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти нашли в частном доме, расположенном по ул. Тюменской, в результате тушения пожара.

Устанавливаются причины возгорания, условия, которые могли привести к трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки примут процессуальное решение.