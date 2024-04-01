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После гибели двух человек при пожаре в Тюмени начали проверку

Происшествия, 15:06 27 апреля 2024

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

После гибели двух человек в результате пожара в Тюмени начали доследственную проверку, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Напомним, трагедия произошла вечером 26 апреля. Тела двух мужчин 1976 и 1970 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти нашли в частном доме, расположенном по ул. Тюменской, в результате тушения пожара.

Устанавливаются причины возгорания, условия, которые могли привести к трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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# пожары , следователи , трагедия

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