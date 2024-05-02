Тюменского бесправника оштрафовали за пьяную езду

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 200 тыс. рублей заплатит лишённый водительских прав тюменец, севший за руль автомобиля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Калининский районный суд установил, что 2 октября 2023 года мужчина в состоянии опьянения поехал по улицам города на автомобиле BMW. От освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.

Также выяснилось, что ранее тюменец уже был признан виновным в совершении административного правонарушения, но должных выводов не сделал. В суде свою вину нарушитель признал.

Помимо штрафа суд на срок два года лишил тюменца права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.