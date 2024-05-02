Копию Знамени Победы подняли на здании администрации Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Копия Знамени Победы, поднятого в 1945 году над поверженным Рейхстагом, развевается на здании администрации Тюмени в преддверии Дня Победы.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Руслан Кухарук.

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

“Официальный символ Победы советского народа будет с нами все праздничные дни. Тюмень готова к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне!”, – написал глава Тюмени.