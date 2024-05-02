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Копию Знамени Победы подняли на здании администрации Тюмени

Общество, 20:24 02 мая 2024

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Копия Знамени Победы, поднятого в 1945 году над поверженным Рейхстагом, развевается на здании администрации Тюмени в преддверии Дня Победы.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Руслан Кухарук.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

“Официальный символ Победы советского народа будет с нами все праздничные дни. Тюмень готова к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне!”, – написал глава Тюмени.

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# День Победы , праздник , Руслан Кухарук

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