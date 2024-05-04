В Тюмени устраняют последствия снегопада

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 22 мм осадков в виде мокрого снега зафиксировано в Тюмени, это составило 50% от месячной нормы. Согласно прогнозу, снегопад продлится в ближайшие дни. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук.

С темы уборки снега начался утренний селектор в администрации областного центра. Из-за перепада температур местами образовался гололёд. Дорожные службы и сетевые организации обеспечивают функционирование коммунальных систем, задействована вся необходимая техника.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ночью проводилось прометание тротуаров и проезжей части, обработка проезжей части автомобильных дорог и мостовых сооружений противогололедными материалами.

Днём работает 260 единиц дорожной техники и 562 дорожных рабочих. Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. На дорогах непростая обстановка.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Водителей сегодня прошу быть очень внимательными и без необходимости не садиться за руль личных авто, пользоваться общественным транспортом", - отметил Руслан Кухарук.

В некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества, работают бригады по восстановлению. Под тяжестью мокрого снега падают деревья и ветки. Зафиксировано более 60 обращений. Дополнительно сформировано 15 бригад.

"По причине неблагоприятных погодных условий запланированные на сегодня массовые городские мероприятия переносятся", - добавил глава Тюмени.