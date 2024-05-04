  • 4 мая 20244.05.2024суббота
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени устраняют последствия снегопада

Общество, 10:33 04 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 22 мм осадков в виде мокрого снега зафиксировано в Тюмени, это составило 50% от месячной нормы. Согласно прогнозу, снегопад продлится в ближайшие дни. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук.

С темы уборки снега начался утренний селектор в администрации областного центра. Из-за перепада температур местами образовался гололёд. Дорожные службы и сетевые организации обеспечивают функционирование коммунальных систем, задействована вся необходимая техника.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ночью проводилось прометание тротуаров и проезжей части, обработка проезжей части автомобильных дорог и мостовых сооружений противогололедными материалами.

Днём работает 260 единиц дорожной техники и 562 дорожных рабочих. Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. На дорогах непростая обстановка.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Водителей сегодня прошу быть очень внимательными и без необходимости не садиться за руль личных авто, пользоваться общественным транспортом", - отметил Руслан Кухарук.

В некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества, работают бригады по восстановлению. Под тяжестью мокрого снега падают деревья и ветки. Зафиксировано более 60 обращений. Дополнительно сформировано 15 бригад.

"По причине неблагоприятных погодных условий запланированные на сегодня массовые городские мероприятия переносятся", - добавил глава Тюмени.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Руслан Кухарук , снегопад

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:33 04.05.2024В Тюмени устраняют последствия снегопада
09:43 04.05.2024Тобольские врачи спасли новорождённого из Увата
09:08 04.05.2024Тюменка поделилась старинными секретами покраски яиц к Пасхе
22:22 03.05.2024В Тюмени перекроют часть объездной дороги в ночь на 6 мая