Тюменский студент за исследования деформации стоп стал победителем международной конференции

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Второкурсник Тюменского медицинского университета Григорий Зубик стал победителем международной научно-практической конференции "#SCIENCE4HEALTH" в секции "Фундаментальная медицина". Он представил на английском языке доклад "Распространенность патологии стоп у детей северного региона с учетом их антропометрических параметров", сообщает пресс-служба вуза.

Его научный интерес связан с морфофункциональными характеристиками стоп у лиц разного возраста. Данной теме студент посвятил уже 16 научных работ.

"Мы рассматривали тяжелую атлетику, легкую атлетику, спортивные танцы, единоборства, гимнастику и плавание. Наибольший процент уплощенной плоской стопы наблюдался у лиц, занимающихся тяжелой атлетикой. У спортсменов данного вида стопа испытывает повышенную механическую и статическую нагрузку – это напрямую сказывается на опорной конфигурации. Высокосводчатая стопа характерна для спорта с повышенной ударной динамической нагрузкой – гимнастика, легкая атлетика и спортивные танцы", - рассказал Григорий Зубик.

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Студентка второго курса института клинической медицины Александра Егорова выступила в секции "Клинический случай" и заняла второе место. В научной работе она описала опыт применения препарата "Эмицизумаб" у больного ингибиторной формой гемофилии А.

"При такой сложной форме заболевания применение многих лекарств перестает быть эффективным. Это был первый случай в Тюменской области, когда несовершеннолетнему пациенту с таким диагнозом было назначено лечение препаратом "Эмицизумаб". И оно показало эффективность. Ребенок развивается, ведет активный образ жизни, ходит в школу и занимается спортом", - пояснила Александра.

В Тюменской области с гемофилией наблюдается 80 пациентов, 29 из которых дети. "Эмицизумаб" – первый препарат нефакторной терапии для лечения ингибиторной формы.

На терапии "Эмицизумабом" сейчас находятся девять тюменцев.

Международная конференция для студентов и молодых ученых до 35 лет ежегодно проводится на базе медицинского института Российского университета дружбы народов. В рамках конференции состоялся открытый конкурс научных работ на английском языке в научных секциях по базовым, клиническим наукам.