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Два Дома культуры ремонтируют в Тобольском районе

Экономика, 17:34 08 мая 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Два Дома культуры ремонтируют в Тобольском районе. Строители уже построили новые крыши на зданиях в д. Загваздиной и с. Булашово, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"В булашовском клубе бригада монтирует новую электропроводку, в загваздинском - строители монтируют потолок, готовят к замене инженерные системы. Обновление объектов идет в рамках национального проекта "Культура", - уточнили в ведомстве.

После ремонта Дома культуры станут вместительнее на 186 зрителей в с. Булашово и 139 – д. Загваздиной. Капремонт завершится в 2024 г.

В рамках нацпроекта также идет обновление помещения Детской художественной школы им. А.П. Митинского в Тюмени. В здании, расположенном на ул. 50 лет Октября Тюмени подрядная организация заменит инженерные системы, капитально отремонтирует крыльцо и фасад.

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# капитальный ремонт , национальный проект Культура

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