Врачи избавили жительницу Ишима от многолетнего "нервного тика"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С многолетним "нервным тика" жительнице Ишима помог справиться всего один сеанс ботулинотерапии, проведенный врачами областной больницы №4, сообщает региональный департамент здравоохранения.

70-летняя пациентка рассказала, что проблема у неё возникла после пережитого ДТП более 20 лет назад. Правая сторона лица "дёргалась" даже ночью и с каждым годом сокращения становились более активными.

Со временем глаз стал совсем закрываться и приходилось прикладывать немало усилий, чтобы его открыть. Никакая медикаментозная терапия женщине не помогала.

На приеме врача-невролога пациентке предложили провести курс ботулинотерапии. Чаще всего уколы применяют в косметологии, в условиях неврологического отделения их начали использовать совсем недавно.

Медучреждение приобрело препарат, который уже успешно применяют в лечении хронических головных болей у пациентов. Процедура проходила в рамках полиса ОМС бесплатно. Уже на третий день появился эффект - глаз открылся, а непроизвольные сокращения века прекратились.