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Премьеру спектакля "Маленькие трагедии" по произведению Александра Пушкина представили в Тюмени

Общество, 11:09 11 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Польский режиссер Анджей Бубень представил зрителям Тюменского драматического театра три части пьесы "Маленькие трагедии" - "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы". Это единый спектакль, в одном времени и пространстве. Целостное высказывание, переходящее из одной истории в другую, на тему того, кем мы с вами являемся сегодня, сказал автор постановки, сохранивший текст великого поэта в целости и сохранности.

Актер ТБДТ, исполнитель роли Моцарта Даниил Могутов в интервью корреспонденту "Тюменской линии", отметил, что роль непростая и сложная, тем и интересная.

"Четыре месяца длились репетиции. И это был хороший, новый опыт. Режиссер Анджей Бубень талантливый и требовательный. Я первый раз с ним работал. И это тот режиссер, который возвращает к истокам театральной школы. Ты начинаешь мыслить классически", - говорит актер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Даниил для погружения в роль много читал о Моцарте, в том числе его письма. Посмотрел не один фильм о нем.

"Мой герой, как и человек, разный. Он где-то некрасивый, естественно, гениальный, где-то прост, по-детски наивен. Но самое главное – жизнелюбие, это у него не отнять. И это то, чем он делится с Сальери, со своим лучшим другом. И я пожелаю зрителям жизнелюбия. Принимать жизнь такой, какая она есть. Даже как у Моцарта за пять минут до смерти, нужно все равно любить жизнь, восхищаться ей", - сказал Даниил.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

История отношений Сальери и Моцарта с неприкрытой завистью, противостоянием гения и злодея – вещей несовместимых, - все это предстает на сцене.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Плавно из первой пьесы действие переходит во вторую – "Каменный гость". И здесь зрители наблюдают за тем, что скрывается в главном герое – Дон Гуане.

Завершается постановка "Пиром во время чумы" - стремлением человеческого духа противостоять всему.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По признанию режиссера, именно тема человеческих пороков заинтересовала его в "Маленьких трагедиях".

"Диагноз, поставленный Пушкиным человечеству, весьма суров: люди далеко не совершенны и отнюдь не идеальны. В них много мелкого, страшного и подлого, нарушающего само понятие – человечность. Люди склонны и способны превратить в "высокое и этичное действо" свои самые постыдные моральные деяния и, что самое страшное – полностью оправдать их", - считает Анджей Бубень.

В постановке используется непростой видеоряд, отражающий эпохи Возрождения, Просвещения, Средневековья. Художник использует в работе образ Иисуса Христа. И это не случайно, потому как премьера спектакля совпала с Православной Пасхой. Критики в свое время считали пушкинские "Маленькие трагедии" абсолютно пасхальным текстом.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Если существует хоть малая надежда на воскрешение человека в его подлинных чувствах и морали, значит, есть надежда на спасение мира, человечества и культуры. Эта граница тонкая и надежда маленькая, но она есть и остаётся с нами", - уверен режиссер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В постановке много песен, написанных как самим Пушкиным, так и те, что были упомянуты автором, зазвучали в полном объеме со сцены.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Если вы ищете в театре эмоции, чувства – то, чего не хватает вам в повседневной жизни, или же вы хотите найти ответы на свои вопросы в чувствах и эмоциях героев – этот спектакль для вас. Если вы хотите получить огромное эстетическое удовольствие – этот спектакль для вас. Если вы любите театр, как воплощение настоящей красоты и гармонии, – это тоже спектакль для вас", - подчеркнул режиссер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Спектакль "Маленькие трагедии" посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Премьерные показы пройдут 11 и 12 мая.

Возрастное ограничение: 16+.

Анжела Лебедева

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# Александр Пушкин , спектакль , Тюменский драматический театр

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