Премьеру спектакля "Маленькие трагедии" по произведению Александра Пушкина представили в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Польский режиссер Анджей Бубень представил зрителям Тюменского драматического театра три части пьесы "Маленькие трагедии" - "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы". Это единый спектакль, в одном времени и пространстве. Целостное высказывание, переходящее из одной истории в другую, на тему того, кем мы с вами являемся сегодня, сказал автор постановки, сохранивший текст великого поэта в целости и сохранности.

Актер ТБДТ, исполнитель роли Моцарта Даниил Могутов в интервью корреспонденту "Тюменской линии", отметил, что роль непростая и сложная, тем и интересная.

"Четыре месяца длились репетиции. И это был хороший, новый опыт. Режиссер Анджей Бубень талантливый и требовательный. Я первый раз с ним работал. И это тот режиссер, который возвращает к истокам театральной школы. Ты начинаешь мыслить классически", - говорит актер.

Даниил для погружения в роль много читал о Моцарте, в том числе его письма. Посмотрел не один фильм о нем.

"Мой герой, как и человек, разный. Он где-то некрасивый, естественно, гениальный, где-то прост, по-детски наивен. Но самое главное – жизнелюбие, это у него не отнять. И это то, чем он делится с Сальери, со своим лучшим другом. И я пожелаю зрителям жизнелюбия. Принимать жизнь такой, какая она есть. Даже как у Моцарта за пять минут до смерти, нужно все равно любить жизнь, восхищаться ей", - сказал Даниил.

История отношений Сальери и Моцарта с неприкрытой завистью, противостоянием гения и злодея – вещей несовместимых, - все это предстает на сцене.

Плавно из первой пьесы действие переходит во вторую – "Каменный гость". И здесь зрители наблюдают за тем, что скрывается в главном герое – Дон Гуане.

Завершается постановка "Пиром во время чумы" - стремлением человеческого духа противостоять всему.

По признанию режиссера, именно тема человеческих пороков заинтересовала его в "Маленьких трагедиях".

"Диагноз, поставленный Пушкиным человечеству, весьма суров: люди далеко не совершенны и отнюдь не идеальны. В них много мелкого, страшного и подлого, нарушающего само понятие – человечность. Люди склонны и способны превратить в "высокое и этичное действо" свои самые постыдные моральные деяния и, что самое страшное – полностью оправдать их", - считает Анджей Бубень.

В постановке используется непростой видеоряд, отражающий эпохи Возрождения, Просвещения, Средневековья. Художник использует в работе образ Иисуса Христа. И это не случайно, потому как премьера спектакля совпала с Православной Пасхой. Критики в свое время считали пушкинские "Маленькие трагедии" абсолютно пасхальным текстом.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Если существует хоть малая надежда на воскрешение человека в его подлинных чувствах и морали, значит, есть надежда на спасение мира, человечества и культуры. Эта граница тонкая и надежда маленькая, но она есть и остаётся с нами", - уверен режиссер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В постановке много песен, написанных как самим Пушкиным, так и те, что были упомянуты автором, зазвучали в полном объеме со сцены.

"Если вы ищете в театре эмоции, чувства – то, чего не хватает вам в повседневной жизни, или же вы хотите найти ответы на свои вопросы в чувствах и эмоциях героев – этот спектакль для вас. Если вы хотите получить огромное эстетическое удовольствие – этот спектакль для вас. Если вы любите театр, как воплощение настоящей красоты и гармонии, – это тоже спектакль для вас", - подчеркнул режиссер.

Спектакль "Маленькие трагедии" посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Премьерные показы пройдут 11 и 12 мая.

Возрастное ограничение: 16+.

Анжела Лебедева